Волков Кузьма Фролович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Фролович
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13879. ВОЛКОВ, КУЗЬМА ФРОЛОВИЧ, 22 л. Гр. Епифанск. у., Краснопольско-Покровск. в., д. Лупишки; — Р. В. Т. В. Внус г. Тулы. Должн. прест., лиш. св. 1 г. условно, с отправк. на фр. Исп. 25 нояб. 920.
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