Богданов Степан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45314. БОГДАНОВЪ, СТЕПАНЪ ИВАНОВЪ. К. Богучарск. у., Куликовск. в., с. Жилина, 18 л., рд. Перекоп. у., Богемск. в., въ пос. Таганашѣ; — 3. Н. 2 уч. Перекоп. у., 169 М., тюр. 2 м. Исп. 8 Іюня 905.
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