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Шлыков Федор Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шлыков
Имя
Федор
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 287
Источник
Скан
Оригинальная запись
30554. ШЛЫКОВ, ФЕДОР МАКСИМОВИЧ, 55 л. Гр. Головино. у., Кельчинск. в. и с.; — Н. С. 2 уч. Сарапульск. у. Нанес. побоев, лиш. св. 1 г., по амн. нак. условно.

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