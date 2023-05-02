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Ковалев Николай Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Николай
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
12 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
39682. КОВАЛЕВЪ, НИКОЛАЙ АНДРЕевъ. К. изъ сс.-посел. Канск. у., Тасѣевск. в., д. Средней, 55 л., рд. Старооскольск. у., Богуславск. в., въ с. Мышенкахъ; — Краснояр. О. С., 149, 1 и 2 ч. 1643¹ У., арест. отд. 3½ г. Исп. 12 Февр. 909. | Тобольск. Губ. С. за конокрадство — арест. отд. 2 г.

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