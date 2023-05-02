Антоновский Дмитрий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антоновский
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 285. АНТОНОВСКИЙ, ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 31 г. Гр. Устюжнск. у., в. и д. Дервянки; — Н. С. 8 уч. Устюжнск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 28 июля 919.
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