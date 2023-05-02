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Антоновский Дмитрий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антоновский
Имя
Дмитрий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
28 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
285. АНТОНОВСКИЙ, ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 31 г. Гр. Устюжнск. у., в. и д. Дервянки; — Н. С. 8 уч. Устюжнск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 28 июля 919.

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