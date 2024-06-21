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Хилимонюк Прокофий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хилимонюк
Имя
Прокофий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
Источник
Скан
Оригинальная запись
140790. ХИЛИМОНЮКЪ, ПРОКОФІЙ ФЕДОРОВЪ (онъ же Филимонюкъ). К. Кобрин. у., Збироговск. в., д. Стеброва, 54 л.; — З. Н. 2 уч. Кобрин. у. 10 Марта 909, 170 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 909. | 905 17998 169 М.

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