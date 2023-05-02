Лысенко Николай Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лысенко
- Имя
- Николай
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8370. ЛЫСЕНКО НИКОЛАЙ НИКИТИЧ, 44 л., г. Иркутска. Н. С. 2 уч. г. Иркутска. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 11 м. 4 д. Исп. 28 апр. 923.
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