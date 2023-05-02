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Гейман Магдалина Викентьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гейман
Имя
Магдалина
Отчество
Викентьева
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
46013. ГЕЙМАНЪ, МАГДАЛИНА ВИКЕНТЬева (ур. Яблонская). Мщ. г. Варшавы, 63 л., рд. въ г. Ловичѣ; — Варшав. О. С. (въ 3 р.), 3 ч. 225 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 16 Мая 905. | 902 1729 225 У. | 98 68389 229 У.

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