Гейман Магдалина Викентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гейман
- Имя
- Магдалина
- Отчество
- Викентьева
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46013. ГЕЙМАНЪ, МАГДАЛИНА ВИКЕНТЬева (ур. Яблонская). Мщ. г. Варшавы, 63 л., рд. въ г. Ловичѣ; — Варшав. О. С. (въ 3 р.), 3 ч. 225 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 16 Мая 905. | 902 1729 225 У. | 98 68389 229 У.
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