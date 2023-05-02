Коршиков Матвей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коршиков
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6675. КОРШИКОВ МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л., Тимск. у., Погоженск. в., с. Бутырского, Курск. Губсуд, Ст. 76 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 19 ноября 923.
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