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Коршиков Матвей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коршиков
Имя
Матвей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6675. КОРШИКОВ МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л., Тимск. у., Погоженск. в., с. Бутырского, Курск. Губсуд, Ст. 76 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 19 ноября 923.

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