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Сивтунова Анна Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сивтунова
Имя
Анна
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
13 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9048. СИВТУНОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА, 25 л., Валуйск. у., Уравовск. в. и сл. Н. С. 1 уч. Валуйск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 13 июня 923.

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