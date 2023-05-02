Бутримовичь Виктория Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутримовичь
- Имя
- Виктория
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130478. бутримовичь, викторія Яковлева. Мщ. г. Вильно, 50 л.; — Виленск. О. С. 21 Сент. 909, 134, 135, 148, 1 ч. 1655 и 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 26 Окт. 909. | 907 48127 170 М. | 906 54107 169 М.
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