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Бутримовичь Виктория Яковлева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бутримовичь
Имя
Виктория
Отчество
Яковлева
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
130478. бутримовичь, викторія Яковлева. Мщ. г. Вильно, 50 л.; — Виленск. О. С. 21 Сент. 909, 134, 135, 148, 1 ч. 1655 и 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 26 Окт. 909. | 907 48127 170 М. | 906 54107 169 М.

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