Батюнин Владимир Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батюнин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13140. БАТЮНИН, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 20 л. Гр. Рижск. у., Княжевск. в. и с.; — Р. В. Т. Внус г. Рязани. Бандитизм, лиш. св. до оконч. гражд. войны. Исп. в нояб. 920.
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