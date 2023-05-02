Козлов Павел Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6174. КОЗЛОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, 26 л., б. г. Петрограда. В. Т. Чернфл. и войск Крыма, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. 4 м. и. пор. пр. 5 л., Исп. 17 ноября 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.