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Петров Роман Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Роман
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
27628. ПЕТРОВ, РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 65 л. Гр. Новохоперск. у., Верхне-Карачанск. в. и с.; — Н. С. Новохоперск. у. Торг. спирт., лиш. св. 2 г., по амн. нак. замен. пр. р. 8 м. Исп. 28 дек. 920.

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