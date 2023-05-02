Макковий Тихон Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макковий
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33378. МАККОВІЙ, ТИХОНЪ ФЕДОРОВЪ (онъ же Маковеевъ). К. изъ сс.-посел. Каинск. у., в., и с. Казаткульскаго, 28 л., рд. Подольск. г., Могилев. у., Сербинск. в., въ д. Шильдяровкѣ; — Омск. С. П. (въ 4 р.), 1 ч. 1651 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Омск. О. С. отъ 9 Іюня 904 г. и М. С. 5 уч. Омск. у. отъ 19 Янв. 904 г. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 11 Дек., счит. ср. съ 9 Іюня 904. | 97 90821 1655 У. | 93 3175 169 М. | 94 72801 169 М.
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