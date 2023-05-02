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Минибаев Хабивулка

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Минибаев
Имя
Хабивулка
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
17199. МИНИБАЕВ, ХАБИВУЛКА, 28 л. Гр. Златоустовск. у., Михайловск. в., д. Таймеевой; — Н. С. 7 уч. Златоустовск. у. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 14 сент. 920.

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