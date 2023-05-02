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Григорьева Варвара Андреева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьева
Имя
Варвара
Отчество
Андреева
Дата исполнения приговора
20 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
46268. ГРИГОРЬЕВА, ВАРВАРА АНДРЕева. Мщ. г. Мосальска, 19 л., рд. въ с. Быстромъ, Боровенск. в., Мосальск. у.; — Мосальск. У. С., 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 20 Іюня 905.

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