Ожередов Ефим Аггеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОжередов Ефим Аггеевич

Ожередов Ефим Аггеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ожередов
Имя
Ефим
Отчество
Аггеевич
Дата исполнения приговора
28 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
9659. Ожередов Ефим Аггеевич, 23 л., Донск. окр. г. Ейска. Н. С. 18 уч. Донск. окр. Ст. 180 п., "в", лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 28 июля 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.