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Воробьева Ольга Семенова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воробьева
Имя
Ольга
Отчество
Семенова
Дата исполнения приговора
11 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
45864. ВОРОБЬЕВА, ОЛЬГА СЕМЕНОВА. К. Зарайск. у., Ловецк. в., д. Пудовшей, 56 л., рд. т. же у. и в., въ с. Ловцахъ; — У. Чл, О. С., по Зарайск. у., 2 п. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 11 Іюня 905.

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