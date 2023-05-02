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Рудаков Павел Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рудаков
Имя
Павел
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8376. РУДАКОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 19 л., Велижск. у., Церковищенск. в., д. Ковщино. Витебск. Губсуд. Ст. ст. 95, 220, лиш. св. 1½ г. Исп. 24 мая 923.

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