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Январев Алексей Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Январев
Имя
Алексей
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
13914. Январев Алексей Степанович, 15 л., Рязанск. г., б. Данковск. у., Ивановск. в., д. Колодезя. Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 182, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 22 окт. 926.

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