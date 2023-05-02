Иванов Егор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46986. ИВАНОВЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ (онъ же Румянцевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Можайск. у., Борисовск. в., д. Семеновки, 45 л.; — Смолен. О. С. (въ 10 р.), 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 23 Мая 905. | 902 31283 1653 У. | 95 70254 1655 У. | 900 92972 1655 У. | 92 39868 169 М. | 98 89608 1655 У. | 91 92545 169 М. | 97 10197 169 М. | 90 97890 177 М. | 95 91938 1655 У.
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