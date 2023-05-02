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— Гавриил Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Гавриил
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139907. ТИМОФЕЕВЪ, ГАВРІИЛЪ (безъ фам.). К. Остров. у., Корешевск. в., д. Хорева, 45 л.; — У. Чл. Псков. О. С. по Остров. у. 20 Іюля 909, 169, 170¹ и 2 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Сент. 909.

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