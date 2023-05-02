Лепанов Максим Мартинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лепанов
- Имя
- Максим
- Отчество
- Мартинович
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8053. ЛЕПАНОВ МАКСИМ МАРТИНОВИЧ, 40 л., Жиздринск. у., Зикиевск. в., д. Мурачевки. Саратовск. Губревтриб. Ст. ст. 105, 108, 109, 113 ч. 1, 114 ч. 2, 153, 186, 194, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 21 февр. 923.
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