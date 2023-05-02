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Лепанов Максим Мартинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лепанов
Имя
Максим
Отчество
Мартинович
Дата исполнения приговора
21 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8053. ЛЕПАНОВ МАКСИМ МАРТИНОВИЧ, 40 л., Жиздринск. у., Зикиевск. в., д. Мурачевки. Саратовск. Губревтриб. Ст. ст. 105, 108, 109, 113 ч. 1, 114 ч. 2, 153, 186, 194, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 21 февр. 923.

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