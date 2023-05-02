Тулупов Иван Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тулупов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12156. ТУЛУПОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 25 л., г. Благовещенска. Амурск. Губсуд. Ст. ст. 2 ч. 97, 105, 2 Ч. 114, 116, лиш. св. 6 Л. И пор. Пр. 5 Л. П. В. 3. С. 15/ІІІ—24.
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