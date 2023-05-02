Дееринг Петр Генрихович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дееринг
- Имя
- Петр
- Отчество
- Генрихович
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2498. ДЕЕРИНГ ПЕТР ГЕНРИХОВИЧ, 37 л. Рд. в Лифляндск. г., Юрьевск. у., Котьярск. в. и д. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 106, 116, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 15/Х - 24.
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