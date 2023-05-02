Садков Григорий Евдокимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Садков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Евдокимович
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28445. САДКОВ, ГРИГОРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 23 л. Гр. Одоевск. у., Покровск. в., д. Желевенцы; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Петровск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Осужд. 12 нояб. 920. | 916 41141 172 М. | 914 153573 169 М. | 916 7105 1663 У. | 914 82156 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.