Гааг Генрих Андреасович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гааг
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Андреасович
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13960. ГААГ, ГЕНРИХ АНДРЕАСОВИЧ, 21 г. Гр. г. Ровного; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Уклонен. от воен. службы, лиш. св. 15 л., с конф. имущ. Исп. 2 июня 920.
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