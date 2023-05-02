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Кудрявцев Николай Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцев
Имя
Николай
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7241. КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 16 л., г. Тулы. Н. С. 6 уч. г. Тулы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 июня 923.

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