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Андреев Иван Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Иван
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
44874. АНДРЕЕВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ (онъ же Поповъ). К. Скопин. у., Полянск. в., с. Дмитріевки, 19 л.; — Рязан. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 4 Іюня 905. | 904 56228 169 М. | 903 72810 170 М.

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