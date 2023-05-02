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Забегаев Семен Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Забегаев
Имя
Семен
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
17 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
3275. ЗАБЕГАЕВ СЕМЕН ТИМОФЕЕВИЧ, 37 л., Шадринск. окр., Белоярск. р., с. Песчано-Калединского. Уральск. Облсуд. Ст. 144, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ѴІІІ—24.

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