Роганин Григорий Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Роганин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 323
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43913. РОГАНИНЪ, ГРИГОРІЙ АФАнасьевъ (онъ же Рогалинъ). К. изъ сс. Тарсск. у., Слободчиковск. в., д. Большой-Тавы, 50 л., рд. Бѣлгород. у., Шебекинск. в., въ с. Устиньѣ; — М. С. 2 уч. Тарск. у., 172 М. (укрыв,), тюр. 5 м. Исп. 9 Февр. 909. | 906 44984 1655 У. | 92 51173 170 М. | 900 104837 1655 У. | 91 84074 169 М. | 95 102949 1655 У.
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