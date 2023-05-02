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Пустян Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пустян
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
02 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
68126. ПУСТЯНЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ. Лиш. ос. пр. изъ к., Островск. у., гм. Орло, д. Малкинъ, 27 л.; — Ломжин. О. С., 134, 135, 152, 925 и 927 У. и 173 М., арест. отд. 1 ½ г. Исп. 2 Іюня 907. 903 65853 1647 У. 

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