Пустян Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пустян
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 68126. ПУСТЯНЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ. Лиш. ос. пр. изъ к., Островск. у., гм. Орло, д. Малкинъ, 27 л.; — Ломжин. О. С., 134, 135, 152, 925 и 927 У. и 173 М., арест. отд. 1 ½ г. Исп. 2 Іюня 907. 903 65853 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.