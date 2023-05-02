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Сигаев Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сигаев
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 325
Источник
Скан
Оригинальная запись
10357. СИГАЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 43 л., Городищенск. у., Нижне-Шкафтинск. в. и с. Улья­новск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 180а, лиш. св. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 8 дек. 924.

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