Калинина Варвара Матвеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинина
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Матвеевна
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5377. КАЛИНИНА ВАРВАРА МАТВЕЕВНА, 65 л., б. Царицынск. у., Б.-Ивановск. в. и с. б. Царицынск. Губсуд. Ст. 2 ч. 146, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Приг. иступил в закон. силу 1 ноября 924.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.