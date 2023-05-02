Головин Михаил Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3094. ГОЛОВИН МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, 36 л., Белоглинск. р., Преградненск. в. и с. Н. С. 2 уч. Белоглинск. р. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. Исп. 2 авг. 923.
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