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Барышев Семен Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барышев
Имя
Семен
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
12 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
1859. БАРЫШЕВ СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23 л., Нижегородск. г., б. Княгининск. у., Кругловск. в., с. Медвежий. Лог. Нижегородск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 6 л. Приг. вступил в закон. силу 12 янв. 924.

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