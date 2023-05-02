Кубеев Егор Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кубеев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6358. КУБЕЕВ ЕГОР ТРОФИМОВИЧ, 21 г., Можайск. у., Корочаевск. в., д. Сеславиной. Н. С. 3 уч. Можайск, у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Приг. вступил. в закон. силу 16 янв. 924.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.