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Кубеев Егор Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кубеев
Имя
Егор
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
16 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
6358. КУБЕЕВ ЕГОР ТРОФИМОВИЧ, 21 г., Можайск. у., Корочаевск. в., д. Сеславиной. Н. С. 3 уч. Можайск, у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Приг. всту­пил. в закон. силу 16 янв. 924.

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