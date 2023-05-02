Кочаев Федор Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочаев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6826. КОЧАЕВ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ, 32 л., Канск. у., Амонашевск. в., д. Бранской, Енисейск. Губсуд, Ст. 143, лиш. св. 1 г. 6 м., Исп. 11 авг. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.