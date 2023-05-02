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Кочаев Федор Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочаев
Имя
Федор
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
11 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6826. КОЧАЕВ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ, 32 л., Канск. у., Амонашевск. в., д. Бранской, Енисейск. Губсуд, Ст. 143, лиш. св. 1 г. 6 м., Исп. 11 авг. 923.

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