Веприков Илья Агофонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веприков
- Имя
- Илья
- Отчество
- Агофонович
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 663. ВЕПРИКОВ, ИЛЬЯ АГОФОНОВИЧ, 45 л. Гр. Уфимск. у., Ново-Александровск. в.;—Н. С. 8 уч. Уфимск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 8 мая 922.
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