Говса Герасим Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Говса
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19105. ГОВСА, Герасимъ Францевъ. Ув. въ зап. ряд., 25 л.; род. и прип. Новогруд. у., Новомышск. в., къ д. Тешевлѣ; приг. Новогруд. М. С. 3 уч., по 2 п. 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на 10 м. Исп. 15 Нояб. 1886 г.
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