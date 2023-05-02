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Яковлев Николай Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Николай
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
28 март 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
15868. Яковлев Николай Александров., 19 л., Тверской г., Бежецк. у., Филипповск. в., д. Невиц. Н. С. Д. к. г. Ленинграда. Ст. 162 п. "г", л. с. 6 м. 28 мар. 927.

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