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Есин Елисей Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Есин
Имя
Елисей
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
3565. Есин Елисей Кузьмич, 24 л., Раненбургск. у. и в., д. Кривополяны. В. Т. 10 стр. корп. Ст. 8 ч. 193⁴, л. с. 1 г. 28 сент. 927.

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