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Худорошков Алексей Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Худорошков
Имя
Алексей
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
08 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 332
Источник
Скан
Оригинальная запись
11516. ХУДОРОШКОВ АЛЕКСЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 28 л., Шадринск. окр., Белорецк. р. Н. С. 5 уч. Кузнецк. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 8/ѴІ—26.

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