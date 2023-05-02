Мельников Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мельников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5279. Мельниковъ, Иванъ Григорьевъ. К. Ставропольск. у., Озерск. в., 15 л.; — Самар. О. С., 2 ч. 137 и 1 ч. 1655 У., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 15 Дек. 906. 904 99728 169 М. |904 89561 169 М.
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