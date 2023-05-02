Понедзельская Марианна Антонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Понедзельская
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Антонова
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 366
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9500. ПОНЕДЗѢЛЬСКАЯ, МАРІАННА Антонова, 47 л. Мщ. гм. и д. Чолово, Колкск. у.; — М. Съѣзд. 2 окр. Калишск. г., 27 Нояб. 910, 1 и 8 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1 г. Исп. 16 Дек. 910. | 909 137765 169 М. | 99 29581 169 М.
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