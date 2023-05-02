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Танковский Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Танковский
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
21 март 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8333. ТАНКОВСКИЙ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 17 л. Гр. Вельск. у., Кулойско-Покровск. в., д. Герасимова; — Н. С. 2 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 21 марта 921.

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