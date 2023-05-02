Танковский Николай Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Танковский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8333. ТАНКОВСКИЙ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 17 л. Гр. Вельск. у., Кулойско-Покровск. в., д. Герасимова; — Н. С. 2 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 21 марта 921.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.