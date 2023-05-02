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Айзенштадт Рися Вульфова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Айзенштадт
Имя
Рися
Отчество
Вульфова
Дата исполнения приговора
25 февраль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
46158. АЙЗЕНШТАДТЪ, РИСЯ ВУЛЬФОВА, 23 л. Мщ. изъ сс. Енисейск, у., Кежммск. в., д. Сизаго-Выселка, рд. въ г. Борисовѣ; — Варшав. О. С, 18 Янв. 911, 313 У. и У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 25 Февр. 911. 4/5 Іюня 907 г. Врем. Воен. С. въ г. Минскѣ, ссыл. на посел.

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