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Бережной Александр Ананьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бережной
Имя
Александр
Отчество
Ананьевич
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
278. БЕРЕЖНОЙ, АЛЕКСАНДР АНАНЬЕВИЧ, 30 л. Гр. Ростовск. у., Батайск. в. и с.;—Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Ст. 108, лиш. св. 1 г. Исп. 23 окт. 922.

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