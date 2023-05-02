Даутов Гатаулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Даутов
- Имя
- Гатаулла
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19691. ДАУТОВЪ, Гатаулла. Кр. Царевококшайск. у., Шкловск. в., д. Кубянъ-Спочинка (торгов. лошад.), 36 л.; приг. М. С. 1 уч. Царевококшайск. у. (во 2 р., см. 1885 г. № 20500), по 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 9 м. Исп. 18 Дек. 1886 г.
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