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Даутов Гатаулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Даутов
Имя
Гатаулла
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
19691. ДАУТОВЪ, Гатаулла. Кр. Царевококшайск. у., Шкловск. в., д. Кубянъ-Спочинка (торгов. лошад.), 36 л.; приг. М. С. 1 уч. Царевококшайск. у. (во 2 р., см. 1885 г. № 20500), по 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 9 м. Исп. 18 Дек. 1886 г.

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